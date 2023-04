Gemüse Knodt expandiert in Sonsbeck Wie in Hamb die größte Tomaten-Produktion am Niederrhein entstehen soll

Leise ratternd öffnet sich das weiße Rolltor, und plötzlich steht man in einer anderen Welt. „Willkommen im Dschungel“, geht es einem durch den Kopf, wenn man sich den scheinbar endlosen Reihen undurchdringlichen Grüns erstmals gegenüber sieht. Wie Schlingpflanzen ziehen sich hier die Tomaten an Seilen der Sonne entgegen. Bis zur Decke sind es 6,5 Meter. Nach links und rechts sind die Endpunkte der Halle in Hamb kaum zu erahnen. „Hier wachsen 250.000 Tomatenpflanzen“, sagt Carsten Knodt. Die Zahl gibt Orientierung im Dickicht, verdeutlicht aber auch das gewaltige Ausmaß. Und künftig sollen es noch deutlich mehr Pflanzen werden. Denn Gemüsebau Knodt will expandieren, den Standort in Sonsbeck zu einem der größten Produktionsorte für Tomaten in der Region machen.