Neue Tischtennisplatte am Dorfplatz : Labbeck beschenkt sich selbst

Neue Tischtennisplatte am Dorfplatz

Mitglieder des Musikvereins Harmonie als Hauptausrichter des Dorffestes machten das erste Spiel an der neuen Tischtennisplatte. Foto: Musikverein

Sonsbeck-Labbeck Mit dem Erlös aus dem letztjährigen Dorffest „3G in Labbeck – gespielt, gelacht, gefeiert“ wurde nun eine Tischtennisplatte angeschafft. Davon sollen alle Bürger profitieren.

Die Idee war aus der Not geboren, und doch profitieren die Labbecker bis heute davon. Aus dem Erlös des letztjährigen Dorffestes „3G in Labbeck – gespielt, gelacht, gefeiert“, das als Ersatz für den coronabedingten Ausfall der Kirmes stattgefunden hat, konnte nun eine Tischtennisplatte fürs Dorf angeschafft und am Spielplatz neben der Kita aufgestellt werden.