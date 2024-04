Tipps vom Gartengestalter aus Sonsbeck So bleibt das Unkraut im Garten klein

Die einen nennen es Unkraut, die anderen Bei- oder Wildkraut – doch wie man es auch nennt: Der Wildwuchs sprießt nicht selten genau an den Stellen, an denen es viele Gartenbesitzer stört. Die unliebsamen Kräuter zu entfernen, bedeutet Arbeit und Zeitinvestition. Zumal einige Vertreter besonders hartnäckig sind, und kaum ausgerupft gerne bald wieder aus dem Beet hervorlugen. Dem Sonsbecker Gartengestalter Erik Peters zufolge kann der Arbeits- und Zeitaufwand durch gute Planung jedoch deutlich minimiert werden. „Ganz darauf verzichten kann man zwar nicht, aber wir können das Unkraut im wahrsten Sinne klein halten“, sagt er. Wer nun an leblose Schottergärten denkt, irrt. Schließlich sollen die Kieswüsten mithilfe des seit Januar 2024 geltenden präzisierten Schottergarten-Verbots ohnehin aus den Vorgärten verschwinden. Erik Peters Lösung heißt: Masse. Pflanzen mit Pflanzen bekämpfen. „Je mehr desto besser“, sagt er.