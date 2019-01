Neuer Leiter: Führungswechsel bei der Sparkasse in Sonsbeck

SONSBECK Er folgt auf Oliver Heger, der nach acht Jahren in Sonsbeck in die Geschäftsstelle Moers-Repelen wechselt. Offizielle Übergabe ist Mitte Januar.

Denn Tim Rütters übernimmt die Leitung der Sonsbecker Geschäftsstelle der Sparkasse am Niederrhein an der Hochstraße von Oliver Heger, der zukünftig die Geschäftsstelle in Moers-Repelen leitet. „Ich war acht Jahre hier in Sonsbeck und habe viel, viel Herzlichkeit erlebt. Der Abschied fällt mir schwer, aber ich freue mich auch auf die neue Aufgabe“, sagt der gebürtige Moerser Oliver Heger. Tim Rütters war in den vergangenen acht Jahren stellvertretender Leiter der Sparkassen-Geschäftsstelle an der Bahnhofstraße in Rheinberg. Er stammt wie sein Kollege aus Moers und spielt, wenn ihm die Zeit dazu bleibt, gerne Trompete. „Meine Frau und ich haben zwei Kinder mit sechs und drei Jahren, da bleibt neben dem Beruf momentan wenig Zeit für die Musik“, sagt Tim Rütters.