Die Xantener Innenstadt bekommt eine neue Cocktailbar: Gastronom Maik Güttel zieht von der Nordsee in Wardt auf ein Grundstück an der Ecke von Nordwall und Brückstraße. Gegenüber der Kriemhildmühle will der Xantener noch im Juni seine Tiki Bar eröffnen. Am Freitag (4. Juni 2021) wurde die Cocktailbar dorthin transportiert.