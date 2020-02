Tierrettung in Sonsbeck : Tragende Stute aus Container mit Mist befreit

Sonsbeck Die Feuerwehr in Sonsbeck hat am Sonntag eine tragende Stute aus einem mit Mist gefüllten Container befreit.

Der Alarmruf kam um 18.21 Uhr unter dem Stichwort „Tier in Not. Pferd in Mistcontainer". An der Einsatzstelle fanden die Feuerwehrleute einen aufgrund der starken Regenfälle nur schlecht zugänglichen Container. Das Pferd war da rein geklettert und bis zum Bauch in den Mist eingesunken. Es konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien. Beim Eintreffen der Feuerwehr wirkte das trächtige Tier bereits sehr geschwächt. Zum Schutz vor Unterkühlung kamen Decken und wärmende Scheinwerfer zum Einsatz.