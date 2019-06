Sonsbeck : Thomas Lemmen regiert in Hamb

Der Vorsitzende Gabriel Neul (M.) gratuliert den Preisträgern Milena Riemenschneider (v.l.), Dennis Larisch, Gudrun Bach, Stephan Krebber und Andreas Meiser. RP-Foto: Ostermann. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Sonsbeck Mit dem 134. Schuss holte der neue König der St.-Antonius-Schützenbruderschaft den Kopf des Vogels herunter. Auch die übrigen Preisträger des Königsschießens freuten sich über ihre Treffsicherheit.

Die St.-Antonius-Schützenbruderschaft Hamb hat am Wochenende wieder viele Einwohner des Sonsbecker Ortsteils, aber auch zahlreiche weitere Gäste, zum Hubertushaus gelockt. Denn am Samstag stand dort das diesjährige Königsvogelschießen der Schützen auf dem Programm. Über 60 Schützen eröffneten den Tag mit einem Umzug durchs Dorf. Unterstüzt vom Tambourcorps Bönninghardt startete man bei strahlendem Wetter nach einem Wetter an der St.-Antonius-Kirche und zog in Richtung Hubertushaus. Dort sollte der neue Regent der Schützenbruderschaft ermittelt werden.

Zunächst stand allerdings noch das Bürgerschießen auf dem Programm. Insgesamt 127 Teilnehmer hatten sich dazu angemeldet, die gegeneinander um die elf Preise konkurrierten. Am treffsichersten zeigte sich Werner Heistrüvers, der den ersten Preis ergattern konnte. Er konnte sich vor Nina Schumacher (zweiter Preis) und dem Drittplatzierten Dennis Larisch durchsetzen. Den vierten Preis errang Daniel Köster, Fünfter wurde Dominik Bollen, Sechster Victor Heissler. Christina Holz sicherte sich den siebten Platz vor Peter Venmann (achter Preis und Frank de Kok (neunter Preis). Die letzten beiden verbliebenen Trophäen gingen an die Zehntplatzierte Petra Neul sowie an Marcel van de Wetering. Am parallel ausgetragenen Jugendkönigsschießen mit dem Lasergewehr nahmen 23 Jugendliche teil. Am Ende setzte sich hier Maike Kramer durch, die sich damit zur neuen Jugendkönigin krönte. Zweiter wurde Jonathan Behrends vor Tobias Bolz.

Dann startete um 20 Uhr schließlich das Königsvogelschießen, das zu einer spannenden Angelegenheit wurde. Vier Aspiraten waren angetreten, die insgesamt 134 Schüsse brauchten, um den von Peter Venmann gebauten Vogel mit der Armbrust von der Stange zu holen. Um 22.15 Uhr war es dann aber schließlich so weit: Thomas Lemmen holte den Kopf als letzten verbliebenen Teil herunter und ergatterte somit die Königswürde der St.-Antonius-Schützen. Zu seiner Königin erwählte er seine Ehefrau Heike. Den Thron der Hamber Schützen besetzen neben dem Königspaar die Ministerpaare Andreas und Andrea Meiser sowie Bodo und Anja Reimer.

Die übrigen Preise des Königsvogelschießens gingen derweil an Stephan Krebber, der den recht Flüger herunterholte und sich damit den zweiten Preis sicherte. Der linke Flügel fiel nach einem Schuss von Milena Riemenschneider (dritter Preis), den vierten Preis (rechter Fuß) ergatterte Gudrun Bach. Dennis Larisch konnte sich über den fünften Preis (linker Fuß) freuen, der sechste Preis für den Vogelschwanz ging an Andreas Meiser.