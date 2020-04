Praxis in Xanten : Therapiezentrum mit drei Schwerpunkten

Praxis in Xanten

Xanten In der Praxis von Lilla Wardatzki wird Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie angeboten.

Kurze Wege, schneller Austausch, übergreifende Arbeit – für Lilla Wardatzki sind das entscheidende Vorteile für die Patienten. Sie ist Inhaberin des interdisziplinären Therapiezentrums in Xanten. Die Praxis ist seit Ende vergangenen Jahres im Gesundheitszentrum Domus Humana an der Sonsbecker Straße zu finden. Wardatzki verweist auf die drei Schwerpunkte des Zentrums: Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie, die im April dazukam. Es seien vielfältige Therapieangebote in neuen Räumlichkeiten zu finden, sagt sie.