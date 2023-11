The Voice of Germany Anne Mosters kämpft ums Weiterkommen

In der Castingshow The Voice of Germany ist am Freitag, 17. November, auf Sat1 der nächste Auftritt von Anne Mosters aus Alpen zu sehen. In den sogenannten Team Fights kämpft die 18-Jährige ums Weiterkommen. Wie der Fernsehsender verriet, wird Anne Mosters das Lied „Reflection“ von Christina Aguilera singen. Ob sie damit die nächste Runde erreicht, zeigt Sat1 am Freitagabend ab 20.15. Die Folge wurde aufgezeichnet. The Voice of Germany läuft auch im Streamingdienst Joyn.