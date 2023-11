The Voice of Germany Coaches loben den Auftritt – trotzdem scheidet Anne Mosters aus Alpen aus

Auf die Blind Auditions folgten die Battles. Die Kandidaten und Kandidatinnen eines Coaches traten in Duellen gegeneinander an. Anne Mosters sang zusammen mit Valentina Franco (35) aus Köln das LIed „Hold Me Like You Used To“ von Zoe Wees. Danach entschied sich Ronan Keating dafür, mit Anne Mosters in die Teamfights zu gehen, zusammen mit weiteren Kandidatinnen und Kandidaten. Insgesamt sind es drei Teamfights. Das dritte kommt am nächsten Freitag. Darauf folgen die Halbfinale, dann kommt das Finale.