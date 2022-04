Erstreinigung in Sonsbeck : Stark verdreckte Biotonnen bremsen Waschwagen aus

In Sonsbeck wurden am 8. April erstmals Biotonnen gereinigt (Symbolfoto). Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Sonsbeck Bei der Erstreinigung der Biotonnen in Sonsbeck konnte nicht wie geplant das gesamte Revier 2 abgefahren werden. Grund dafür seien Verzögerungen durch stark verdreckte Abfallbehälter, so die Gemeinde.

Bei der erstmaligen Reinigung der Biotonnen in Sonsbeck hat es offenbar einige Probleme gegeben. Durch stark verdreckte Tonnen sei es zu Verzögerungen gekommen, sodass nicht das gesamte Revier abgefahren werden konnte, teilt die Gemeinde nun mit.

Wie berichtet, will die Gemeinde in diesem Jahr testweise die Biotonnen von einem Spezial-Waschwagen reinigen lassen, um so die Keim- und Geruchsbildung bei steigenden Temperaturen zu verringern. Beauftragt wurde dafür die Firma Wisto-Service aus Oberhausen. Am 8. April fand der erste Reinigungstermin statt. Es war vorgesehen, die Abfallbehälter im kompletten Revier 2 (Labbeck, Hamb und Sonsbeck Außenbereich) zu säubern.

Bei der Reinigung sei aber festgestellt worden, dass sich zahlreiche Biotonnen in einem stark verschmutzten Zustand befanden, so die Verwaltung. „Bei diesen stark verschmutzten Biotonnen musste die Reinigung mehrmals durchgeführt werden. Dies hat zu zeitlichen Verzögerungen geführt. Dadurch konnten entgegen der Planung nicht alle Biotonnen im Revier 2 gereinigt werden.“ Die Biotonnen, die am 8. April nicht gereinigt wurden, sollen zu einem späteren Zeitpunkt gesäubert werden, so die Verwaltung. Der Termin wird noch bekannt gegeben.

Weiter weist die Gemeinde darauf hin, dass es bei stark verschmutzten Biotonnen durchaus möglich sei, dass eine Reinigung nicht den gewünschten Effekt erzielt habe. Sie bittet darum, sich an die Hinweise im Abfallkalender zu halten, was über die Biotonne entsorgt und nicht entsorgt werden darf. Nicht erlaubt sind demnach unter anderem Bauschutt, Kleintierstreu, Tierkadaver/Tierkot, Holzkohle, Windeln und „kompostierbare“ Plastiktüten. Verunreinigungen könnten zudem durch das Einwickeln des Bioabfalls in Zeitungspapier/Küchenkrepp oder Papiertüten reduziert werden.

(beaw)