Temptation Island auf RTL : Xantener geht im Fernsehen auf Partnersuche

Xanten Auf RTL startet Mitte Oktober die Sendung Temptation Island. Darin versuchen Single-Männer, das Herz von Promi-Frauen zu erobern, die bereits einen Partner haben. Einer der Teilnehmer kommt aus Xanten: Patrick Harrell.

Harrell ist 29 Jahre alt und von Beruf Elektroniker für Betriebstechnik. Er arbeitet nebenbei als Schauspieler, wie er unserer Redaktion erzählte , bringt also TV-Erfahrung mit, war schon in „Alarm für Cobra 11“, „Köln 50667“ und der „Martina Hill Show“ zu sehen. RTL zitiert ihn mit der Aussage, dass er sich als Frauenmagnet sieht – zur Begründung spielt er auf seine Hautfarbe an: „Jeder isst gern Schokolade.“ Kostenpflichtiger Inhalt In einem Interview mit unserer Redaktion berichtete Harrell, dass er Alltagsrassismus kenne und versuche, „die Situation mit Humor zu entschärfen“ . Über Temptation Island sagte er laut RTL, dass er die anderen Männer von der Frau, die ihm gefalle, wegscheuchen wolle und dass ihm sportliche Frauen, am liebsten mit großer Oberweite gefallen würden.

Die Männer dieser Promi-Paare werden ebenfalls auf die Probe gestellt: Es wird auch zwölf Single-Frauen in der Sendung geben. Wie ein RTL-Sprecher sagte, wurde Temptation Island im August in Kroatien gedreht. Die Teilnehmer seien vorher in Quarantäne gewesen. Die zehn Folgen seien innerhalb von zwei Wochen gedreht worden, sagte der Sprecher. Ob Beziehungen in die Brüche gegangenen seien, verriet der RTL-Sprecher nicht. Er machte auch keine Angaben zu Gagen und anderen vertraglichen Konditionen. Die Folgen von Temptation Island VIP werden ab dem 15. Oktober vom RTL-Streamingdienst TV now gesendet. Die ersten beiden Folgen zeigt RTL auch im Fernsehen: am 18. Oktober und am 25. Oktober.