Aussichtsturm in Sonsbeck : Ein Berg in Bewegung

Sonsbeck Das Sonsbecker Unternehmen TB Transit hat mit den Erdarbeiten rund um den geplanten Aussichtsturm am Dürsberg begonnen. Als Vorbereitung für die Montage des Wahrzeichens müssen Hunderte Kubikmeter Material versetzt werden.

Dennoch machen die Schneemassen der vergangenen Woche dem Team auch jetzt noch zu schaffen. Denn vor der Ausbringung des Schotters mussten rund 300 Kubikmeter Mutterboden bewegt werden. „Durch den Schnee war der Erdboden aber komplett durchnässt“, sagt Broich. Das erschwerte nicht nur die Anfahrt von Radladern, Baggern und Co. Die Erde war zudem deutlich schwerer als üblich. Gelagert wird das Material einige Hundert Meter von der Baustelle entfernt. „Der Mutterboden wird nach der Montage wieder an seinen Ursprungsort gebracht“, erklärt Broich. „Wenn der Aussichtsturm steht, soll die Umgebung neu bepflanzt werden.“

Um den etwa zweieinhalb Meter breiten Fußpfad zum Aussichtsturm auf das für die Baumaschinen benötigte Maß von etwa zehn Metern zu bringen, mussten nämlich auch einige Büsche und Bäume weichen. Am Donnerstag nahm TB Transit die Rodungsarbeiten vor und entfernte zudem die Wurzeln aus dem noch matschigen Boden. „Auf Wunsch der Gemeinde sollten zwei Eichen und eine Buche allerdings erhalten bleiben“, so Broich. An diesen Bäumen wurden nur die Äste beschnitten, um eine Durchfahrt des Krans zu ermöglichen. „Momentan sieht es vielleicht etwas wüst aus. Am Ende bekommt die Natur aber ihren Platz zurück.“ Auch von dem Schotter bleibt schließlich kaum etwas übrig. Der wird nach den Bauarbeiten von dem Unternehmen wieder abgetragen und entsorgt.