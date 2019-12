Tapas-Bar in Xanten : Das „La Viva y Sol“ schließt wieder

Xanten Das spanische Restaurant „La Viva y Sol“ an der Hühnerstraße in Xanten schließt nach nur neun Monaten wieder. Betreiber Christian Balke dankt seinen Kunden und erklärt die Gründe.

„Die Entscheidung ist uns sehr schwer gefallen“, sagte „La Viva y Sol“-Betreiber Christian Balke, der außerdem das Streetfood-Restaurant BB’s an der Kleve Straße und den Lieferdienst SchniXel betreibt. Er, seine Frau und die Mitarbeiter hätten viel Energie und Leidenschaft in den Betrieb gesteckt, es sei sehr kräftezehrend gewesen. „Was es für einen Gastronomen und speziell in unserem Fall heißt, ein Restaurant zu schließen, ist schwer in Worte zu fassen“, schrieb Balke auf Facebook, wo er seinen Kunden „ein letzte Hola“ schickte und ihnen dankte. Es sei eine „tolle, anstrengende, lustige, kräftezehrende, wundervolle und viel zu kurze Zeit“ gewesen. Viele Nutzer bedauerten die Ankündigung.

Das „La Viva y Sol“ war im März eröffnet worden. Am Sonntag sei der letzte Abend der Tapas-Bar gewesen, schrieb Balke auf Facebook. Das Restaurant sei wirtschaftlich nicht mehr tragbar, erklärte der Gastronom auf Nachfrage. Das „La Viva y Sol“ sei zwar am Wochenende gut besucht gewesen. Sie hätten auch viele Stammgäste gehabt und im Internet fast ausschließlich gute Kritiken von Kunden erhalten. Insgesamt hätten aber weniger Menschen in Xanten spanisch essen gehen wollen, als er gehofft habe. Er werde aber weiter Tapas anbieten: In BB’s werde es künftig an jedem zweiten Samstag im Monat einen spanischen Abend mit den Speisen und Getränken der Tapas-Bar geben, kündigte Balke an. Und wer noch einen Gutschein für das „La Viva y Sol“ habe, könne ihn jederzeit BB’s an der Kleve Straße einlösen.