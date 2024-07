Tanzschule Wille gibt kostenlose Kurse am Hafen Xanten Südsee-Tanz vor Südsee-Kulisse

„Eins, zwei, drei, vier und dann den hairbrush“: Das hatte schon etwas Sinnliches, wenn die Dame die Hand des Gegenübers losließ und ihre Hand hinten an ihrem Kopf entlang führte. Weiter ging es an der Promenade vor malerischer Südsee-Kulisse und bei strahlendem Sonnenschein. „Eins, zwei, Arm hoch, dreh‘ sie rein, stopp.“ Jetzt, so Wille, müssten die Damen im rechten Winkel stehen, wenn nicht, sei da was schief gelaufen. „Eins, zwei, drei, vier, in das Körbchen, drei, vier, in den Schal, drei vier, in das Körbchen, drei, vier, Hand geht hoch, drei vier“: Irgendwann hatten es alle Tanzwilligen raus, konnten am Schluss des Workshops alle Elemente von Bachata harmonisch miteinander verbinden.