Angebot für Senioren : Tanzcafé in Sonsbeck kommt gut an

Tanzcafé in Sonsbeck kommt gut an

Sonsbeck/Alpen/Rheinberg/Xanten Zahlreiche Senioren und Seniorinnen haben zur Musik der Xantener Band The Moonlights im Kastell gefeiert. Die Leader-Nachbarschaftsberatung plant weitere Termine.

Das Tanzcafé der Nachbarschaftsberatung für Senioren und Seniorinnen in Sonsbeck war ein voller Erfolg. Mit 62 Teilnehmenden verwandelte sich das Kastell in einen Tanzsaal. Die Band The Moonlights sorgte für den richtigen Takt.

„Der Sonntagnachmittag verging so schnell, dass die Band The Moonlights erst nach der dritten Zugabe die Bühne verlassen konnte“, berichtet das Team der Leader-Nachbarschaftsberatung. „Ausgelassen wurde getanzt und gelacht, mitgewippt, sich freudig bewegt und mit der Nachbarin und dem Nachbarn gesungen.“

Ziel des Tanzcafés sei es gewesen, Senioren und Seniorinnen in einem ungezwungenen Ambiente die Teilnahme an der Gesellschaft zu ermöglichen. „Nicht jeder konnte oder wollte auf die Tanzfläche, sodass auch am Rande der Tanzfläche bei Kaffee und Kuchen zahlreiche Gespräche geführt und Erinnerungen ausgetauscht wurden“, erzählen die Organisatoren. Die Freude am sozialen Miteinander, das gemeinsame Tun und die Begeisterung an der Bewegung stünden an diesem Nachmittag im Mittelpunkt.