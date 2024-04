Überblick für Xanten, Rheinberg und Alpen Wo in den Mai getanzt wird

Mit Musik der 70er-, 80er-, 90er Jahre und dem Besten von heute will das Landhaus Gietmann bei seiner Disco-Fox-Party am Dienstag, 30. April, in den Mai tanzen. DJ Willy sorgt für die richtige Stimmung. Dazu gibt es eine Cocktailbar und kleine Snacks. Die Gäste sollen „in gemütlicher Atmosphäre tanzen, feiern, lachen und nette Leute treffen und einfach Spaß haben“, heißt es auf der Homepage www.landhaus-gietmann.de. Und das alles bei freiem Eintritt. Los geht es in dem Landhaus an der Bilgenstraße 9 in Alpen um 20 Uhr. Und wer den Wonnemonat lieber kulinarisch begehen will, ist bei Gietmann am Maifeiertag, Mittwoch, 1. Mai, zum Schlemmerfrühstück ab 9 Uhr (Reservierung erforderlich Tel. 02802 700415), oder wahlweise ab 11 Uhr zum Frühschoppen mit Leckerem vom Grill und Gietmanns Landbier, ab 14 Uhr zu Kaffee und Kuchen oder ab 17 Uhr zu Spezialitäten aus der Landhausküche geladen.