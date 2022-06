Tankrabatt ab 1. Juni : Große Preisunterschiede bei Super und Diesel in der Region

Ein Autofahrer tankt (Symbolbild). Foto: dpa/Hannes P. Albert

Niederrhein Am Mittwoch ist in Deutschland der Tankrabatt in Kraft getreten. Zum Teil sind die Preise an den Tankstellen auch deutlich gesunken. Aber am Vormittag gab es große Unterschiede in der Region.

Auch in der Region zwischen Xanten, Alpen, Sonsbeck und Rheinberg sind die Tankstellenpreise am Mittwoch gefallen, aber unterschiedlich stark. Wie ein Vergleich von Tankstellenpreisen mit der App „Clever tanken“ zeigte, lagen die Preise für Diesel gegen 10.30 Uhr in einem Umkreis von 25 Kilometer um Xanten herum zwischen 1,80 Euro und 2,02 Euro pro Liter. Bei Super (E5) waren die Unterschiede etwas geringer. Der Liter kostete zwischen 1,83 Euro und 1,99 Euro. Berücksichtigt sind die Preise von Tankstellen am Niederrhein, also in Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten, aber auch Duisburg, Goch, Hünxe, Straelen, Moers und Weeze.

Nicht nur in der Region, sondern bundesweit hat die Senkung der Energiesteuer zu deutlich sinkenden Spritpreisen an vielen Tankstellen geführt, wie eine Auswertung der Preise an rund 400 Tankstellen in München, Berlin und Hamburg im Zeitraum zwischen 6 Uhr und 7 Uhr durch die Deutsche Presse-Agentur mithilfe der Spritpreis-Daten des ADAC am Mittwoch zeigt. Zwar hätten nicht alle Tankstellen ihre Preise stark gesenkt, bei der überwiegenden Mehrheit hätten sich allerdings bereits wenige Stunden nach der Steuersenkung ein klarer Unterschied ergeben, berichtete DPA. Mehr dazu lesen Sie hier.

An der Freien Tankstelle Steffens in Alpen waren die Preise am Morgen deutlich gesunken – von über zwei Euro auf 1,86 Euro für Diesel und 1,84 Euro für Super. Es hätten auch schon einige Autofahrer getankt, berichtete Sabrina Steffens unserer Redaktion. Sie habe aber mit einer höheren Nachfrage gerechnet. Der Ansturm werde wahrscheinlich am Nachmittag und Abend kommen, vermutete Ron Meurer von der Freien Tankstelle Meurer in Alpen. Bei ihm kostete am Vormittag der Liter Super (E5) 1,87 Euro und der Liter Diesel ebenfalls 1,87 Euro.

