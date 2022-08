Kraftstoff ausgegangen : Leere Zapfsäulen an der Hem-Tankstelle in Xanten

Leere Zapfsäulen an der Hem-Tankstelle in Xanten

Xanten Der Hem-Tankstelle in Xanten ist am Montagabend der Kraftstoff ausgegangen. Die Mitarbeiterin hatte alle Hände voll zu tun, die zahlreichen – zum Teil verärgerten – Autofahrer zu vertrösten.

Wer am Montagabend sein Auto an der Hem-Tankstelle in Xanten auftanken wollte, musste unverrichteter Dinge wieder davonfahren. Der Tankstelle an der Sonsbecker Straße ist der Kraftstoff ausgegangen. Schilder an den Zapfsäulen machten auf den Sprit-Mangel aufmerksam. „Kein Diesel“ stand zum Beispiel auf einem handgeschriebenen Zettel. Gleich daneben war ein weiteres Stück Papier aufgeklebt – mit dem Hinweis „Alles leer“. Auch die Preis-Anzeige war ausgeschaltet.

Am späteren Abend, so die Mitarbeiterin, hätten die meisten Fahrer Verständnis gezeigt. Zu Beginn des Leerstandes hingegen sei es „chaotisch gewesen“. Viele Fahrer seien verärgert gewesen und hätten dem Tankstellen-Team schlechte Planung vorgeworfen.

Eigentlich, so erklärte die Mitarbeiterin weiter, sei am Montag eine Kraftstoff-Lieferung erwartet worden. Die blieb aber bis zum späten Abend aus. Die Gründe waren der Mitarbeiterin nicht bekannt. Ob am Dienstag wieder Kraftstoff vorrätig sei, konnte sie ebenfalls nicht sicher zusagen. Vielen Fahrern drückte die Dame eine Visitenkarte der Xantener Tankstelle in die Hand, damit sie am Dienstag ab 7 Uhr telefonisch (02801 9871491) anfragen können, ob an der Hem wieder getankt werden könne.