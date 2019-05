Tambourcorps Wardt : Gänsehaut beim Zapfenstreich

Xanten Der Tambourcorps Wardt ist 100 geworden. Das feierte er mit vielen Freunden.

Nach dem Großen Zapfenstreich am Freitagabend ging es mit einem Jubiläumstanzabend im Festzelt weiter. Am Samstag folgte ein Freundschaftstreffen. 16 Vereine liefen in einem Sternmarsch zum Festplatz und spielten dort für den Tambourcorps. Am Abend feierten sie zusammen eine „Green & White Party Night“.