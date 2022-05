100 Jahre nach forschen Noten : In Marienbaum steckt Musik drin

In Marienbaum steckt Musik drin

15 Spielmannszüge kamen in Marienbaum zum Gratulieren – hier das Tambourcorps Wissel. Foto: rava

Xanten Tambourscorps feiert sein 100-jähriges Bestehen mit zahlreichen Gastvereinen im Rahmen des Mai-Festes der Schützenbruderschaft St. Birgitten.

Sieben Männer aus Marienbaum hatten im Jahr 1922 die Idee zur Gründung eines Spielmannszuges und setzten diese in die Tat um. Das Marine-Tambourkorps Marienbaum war geboren. Dann machte der II. Weltkrieg den Musikern einen Strich durch die Rechnung und bewirkte eine längere Pause. 1948 erfolgte die Neugründung als Spielmannszug Marienbaum durch neue und noch lebende Mitglieder als Bestandteil der Schützenbruderschaft St. Birgitten.

Heute sind die immer noch zur Schützenbruderschaft gehörenden Musikerinnen und Musiker unter dem Namen Tambourkorps Marienbaum aus dem regionalen Vereinsleben nicht mehr wegzudenken. Ihre Auftritte haben die 16 aktiven Spielleute bei Schützenfesten, Karnevalsveranstaltungen und anderen Feierlichkeiten in der Region.

Wie viele andere Vereine plagt auch die Marienbaumer ein Mitgliederschwund. Daher haben sie in den letzten Jahren eine Spielgemeinschaft mit dem Tambourkorps Alt-Kalkar gegründet. Anja Höser, seit zehn Jahren Vorsitzende des Marienbaumer Vereins, ist optimistisch. „Es gibt wieder Anmeldungen. Zur Zeit bilde ich gerade vier neue Musiker aus“, begründet die 54-Jährige ihre Zuversicht. Seit 43 Jahren ist sie Mitglied in der Gemeinschaft. Den Tambourstab hat seit 2002 Jens Weyers inne.

Diözesankönigsfest in Birten

Diözesankönigsfest in Birten : Majestätischer Umzug durch Birten

Brauchtum in Meerbusch

Brauchtum in Meerbusch : Lanker Schützen laden für Samstag zum Maifest

100 Jahre Freude an der Musik

Tambourcorps Marienbaum feiert Jubiläum : 100 Jahre Freude an der Musik

Gefeiert wurde das Jubiläum am Sonntag auf dem Marienbaumer Dorfplatz in Verbindung mit dem traditionellen Maifest der Bruderschaft, zu dem 15 Spielmannszüge aus der Region von Birten bis Anholt als Gratulanten erschienen. Elf davon gaben in Einzelauftritten ihr musikalisches Können zum Besten, bevor alle zusammen die Besucher mit einem gemeinsamen Konzert erfreuten. Natürlich war bei schönstem Wetter bei strahlend blauem Himmel auch fürs leibliche Wohl gesorgt. Zudem gab es eine Hüpfburg und weitere Angebote für Kinder sowie einen Trödelmarkt mit allerlei mehr oder weniger Brauchbarem. Brudermeister Theo Krebbers war zufrieden. „Schön, dass wir unser traditionelles Maifest wieder feiern können“, freute er sich.