Tagung im APX Niedergermanischer Limes soll besser vermarktet werden

„Der Niedergermanische Limes ist Teil der Grenze des früheren Römischen Reiches und kann daher viele Geschichten erzählen“, erklärte Heike Döll-König, Geschäftsführerin des touristischen Landesverbands Tourismus NRW, am Dienstag. An vielen Orten würden diese Geschichten schon spannend vermittelt, jedoch nicht als Ganzes. „Das wollen wir ändern, denn die Vermarktung des Unesco-Welterbes bietet noch weit größeres touristisches Potenzial, das wir gemeinsam ermitteln und künftig in Wert setzen möchten.“ Deshalb sei die Idee entstanden, auf einer gemeinsam Tagung die Zusammenarbeit zu intensivieren, indem sich die Teilnehmer gegenseitig informierten, was sie bereits planen, um dann zu einem gemeinsam Handeln zu kommen, erklärte APX-Leiter Martin Müller.