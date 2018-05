50 Jahre nach der Eröffnung : Tage der Bader-Realschule in Xanten sind gezählt

Xanten Nach einem halben Jahrhundert verschwindet die 68er-Schule mit aktuell 125 Zehnern von der Bildungslandkarte der Stadt Xanten. Rektorin Heike Tuda wechselt wieder zur Realschule Wesel-Mitte. Auch diese Schule muss sie abwickeln.

Sie sind auf der Zielgeraden, die 125 Schüler in den fünf Zehnerklassen - dem letzten Jahrgang an der Walter-Bader-Realschule: Wenn sie am 29. Juni nach der Messe im Dom in der Mensa am Gymnasium ihre Abschlusszeugnisse in Empfang nehmen, verschwindet eine Bildungseinrichtung aus der städtischen Schullandschaft, die eigentlich in diesem Jahr Grund gehabt hätte zu feiern: Vor 50 Jahren nahm die Realschule ihren Betrieb auf. Erster Schulleiter war der inzwischen verstorbene Heribert Latzel.

Seit fünf Jahren ist Heike Tuda kommissarische Leiterin einer Schule, die mal 850 Schüler und mehr als 40 Lehrer hatte. Heute drücken hier noch 43 Mädchen und 82 Jungen die Schulbank, werden unterrichtet von fünf Pädagogen, die nach der Schließung an andere Schulen wechseln. Heike Tuda geht zurück zur Realschule Wesel-Mitte, wohin sie schon jetzt für zehn Wochenstunden abgeordnet ist. Sie war dort zweite Konrektorin, bevor sie nach Xanten kam. In Wesel übernimmt sie die Arbeit der ausscheidenden Rektorin Margit Ickert und hat wieder die nicht ganz leichte Aufgabe, eine Schule zu übernehmen, die in vier Jahren ausläuft.

Info Der runde Geburtstag wird noch groß gefeiert Jubiläum Auch wenn die Walter-Bader-Realschule nach 50 Jahren in Pension geschickt wird: Der Geburtstag wird noch gefeiert. Am Freitag, 6. Juli, ab 16 Uhr sind alle ehemaligen Schülerinnen und Schüler, alle Lehrer, Schulleiter, Eltern eingeladen, eingeladen, auf dem Schulgelände ein paar schöne Stunden bei Gegrilltem und Getränken zu verbringen. Festakt Von 17 bis 18 Uhr wird es einen kleinen Festakt geben, bei dem Heike Tuda auch die Bürgermeister aus Xanten und Sonsbeck, Thomas Görtz und Heiko Schmidt, ans Mikrofon bitten wird. Karten Um die Feier zu planen, wird gebeten, kostenlose Eintrittskarten vorzubestellen (Tel. 02801 2130 oder Mail an 159750@schule.nrw.de) und bis zum 31. Mai im Sekretariat abzuholen.

Es sei ein eigenartiges Gefühl, im Sommer die Tür zur Walter-Bader-Realschule zum letzten Mal abzuschließen und den Schlüssel an den Leiter der Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, Frank Pieper, zu übergeben. Auch für die letzten Schüler sei es sicher komisch. "Aber die kennen das seit der sechsten Klasse, als die Gesamtschule an den Start ging" und die Realschule zum Auslauf-Modell wurde. Was Heike Tuda und ihre Kollegen beruhigt: Ihr Zehner-Jahrgang war dadurch, dass die Gesamtschule nachgewachsen ist, nicht einsam und verlassen in einem großen Schulgebäude und in den Pausen auf dem Schulhof.

Und auch die Kollegen wurden zwar weniger, aber es kamen neue von der Gesamtschule hinzu, man teilte sich die Fachräume und das Lehrerzimmer, das Sekretariat war für beide Schulen zuständig, die Stundenpläne und die Vertretungspläne wurden gemeinsam erstellt, damit man sich unter Kollegen aushelfen konnte und kein Unterricht ausfallen musste.



Heike Tuda hält die Realschule, die den mittleren Abschluss als Bildungsziel hat, nach wie vor für eine gute Schulform, um Schüler auf die Ausbildung, das Berufskolleg oder den Besuch eines Gymnasiums vorzubereiten, um dort das Abitur zu machen. Aber natürlich habe man auch Schüler dabei gehabt, die die Anforderungen nicht erfüllt haben. "Unsere große Sorge seit fünf Jahren war immer: Was passiert mit einem Kind, das die Klasse wiederholen muss?" Deswegen habe sie stets schon nach dem ersten Halbjahr, wenn absehbar war, dass ein Kinder den mittleren Schulabschluss an der Realschule nicht erreichen wird, den Eltern Alternativen aufgezeigt, wo dies trotzdem möglich ist: An einer Gesamtschule, Berufsschule oder der Realschule in Geldern beispielsweise.

Als die Eltern ihre Kinder vor sechs Jahren an der Walter-Bader-Realschule angemeldet hatten, war noch nicht klar, dass dies der letzte Jahrgang sein würde. "Sind bis zum Schluss genug Lehrer da? Werden alle Fächer unterrichtet?" Das waren Fragen, die Eltern bisweilen gestellt haben. Die Sorgen erwiesen sich als unbegründet. Gut so.

Sämtliche Klassenbücher aus 50 Realschuljahren sind in Schränken im Keller der Gesamtschule Xanten-Sonsbeck eingelagert. Immer mal wieder packt Heike Tuda schon jetzt Dinge aus ihrem Büro in einen Karton, die sie mit nach Wesel nehmen will. Eine andere Schule sei eine neue Herausforderung, sagt sie: "Es ist wichtig, sich räumlich zu verändern, um einen anderen Blick zu bekommen." Eins sei mit der Walter-Bader-Realschule für immer verbinden: das gemeinsame Geburtsjahr 1968.

