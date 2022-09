Tag des Geotops : Unterwegs zu den Ursprüngen der Sonsbecker Schweiz

Sonsbeck Zum Tag des Geotops am Sonntag, 18. September, lädt der Verein für Denkmalpflege auf eine Tour in die Eiszeit ein. Erklärt wird die Entstehung der Sonsbecker Schweiz.

Der Geo-Wanderweg Sonsbeck lässt das Sonsbecker Hügelland zum Erlebnis werden. Auf einer Länge von 1,5 Kilometern erläutern Schautafeln, Bohrprofile und typische Gesteine die erdgeschichtliche Entwicklung der Landschaft. Wer noch mehr über den in der Eiszeit entstandenen Höhenzug inmitten des platten Niederrheins erfahren will, der ist zum Tag des Geotops am Sonntag, 18. September, bei einer Führung des Vereins für Denkmalpflege Sonsbeck genau richtig.