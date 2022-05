Tag der Gesundheit in Xanten : Sieben Stunden für Ihr Wohlbefinden

Im Kneippbecken am Gradierwerk und im Kneippbecken am Xantener Hafen wird erklärt, wie das Wassertreten gemacht wird. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Xanten Am Sonntag findet in Xanten erstmals der Tag der Gesundheit statt. In Schnupperkursen, Workshops und Vorträgen geht es um Yoga, Meditation, Wassertreten, Klettern, Heilkräuter und Gemüse-Anbau. Ein Überblick.

Am Sonntag kann man in Xanten ganz schön ins Schwitzen kommen – und danach direkt wieder entspannen: Sieben Stunden lang dreht sich am Tag der Gesundheit alles um Bewegung, Ernährung und Wohlbefinden. Fachleute zeigen Atemübungen, informieren über Gemüse-Anbau, erklären die Wirkung von Heilpflanzen und bieten ein Achtsamkeitstraining an. Die Angebote verteilen sich auf Standorte im Kurpark sowie an der Nord- und Südsee. Deshalb gibt es einen kostenlosen Shuttle-Service: Der Nibelungen-Express pendelt zwischen Kurpark, Hafen Xanten und APX. Außerdem fährt das Fahrgastschiff Seestern auf der Südsee, und im Hafen Xanten können Fahrräder und Elektro-Scooter ausgeliehen werden (gebührenpflichtig). Veranstalter sind das Freizeitzentrum (FZX), die Tourist Information (TIX) und der Kneippverein. Das Programm basiert auf den fünf Säulen der Lehre von Pfarrer Sebastian Kneipp. Für die Teilnahme an bestimmten Aktivitäten empfiehlt sich das Mitbringen von Handtüchern, Yoga-Matten, Decken und Kissen. Hier das volle Programm, es steht auch auf f-z-x.de und xanten.de