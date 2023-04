Tag der Berufe in Xanten Firmen informieren über Ausbildungen und Berufe

Der „Tag der Berufe“ wird gemeinsam von der Wirtschaftsförderung der Stadt Xanten und der Willi-Fährmann-Gesamtschule am Samstag, 6. Mai, organisiert. Die Ausbildungs- und Praktikumsbörse findet zum 18. Mal in der Mensa der Gesamtschule an der Heinrich-Lensing-Straße 3 in Xanten statt. Von 10 Uhr bis 12.30 Uhr dreht sich alles um die Themen Berufswelt, Ausbildung und Nachwuchsförderung. Vertreter von Firmen, schulischen Bildungswegen und beratenden Institutionen werden vertreten sein. Sie stehen den Schülerinnen und Schülern Rede und Antwort.