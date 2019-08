Schicksal in Kevelaer : Im Chor eine Heimat gefunden

Kevelaer Eliee Wakeem kommt aus Syrien und lebt seit einem Jahr in Deutschland. Seine Leidenschaft ist das Singen, so kam er zum Theaterchor in Kevelaer.

Der Syrer stammt ursprünglich aus Damaskus, der Hauptstadt Syriens. Ganze neun Mal wurde er durch Scharfschützen oder Bomben, die in seiner Nähe explodierten, verletzt. Auf dem scheinbar ganz normalen Weg zur Schule wird er plötzlich Teil eines Angriffs. Doch er habe es nie seiner Mutter erzählt, wenn die Verletzungen nicht offensichtlich waren. „Meine Mutter lebte in ständiger Angst. Wenn ich ihr von meinen Verletzungen erzählt hätte, wäre mir jeglicher Ausgang verwehrt gewesen. Ich hätte nicht mehr am Unterrricht teilnehmen dürfen, da der zur Schule zu viele Gefahren mit sich birgt“. Es wird deutlich, wie sehr sich der junge Syrer am Leben erfreut. Das Gespräch erreicht einen Tiefpunkt, als er unter auffallender Bedrücktheit von seinem besten Freund berichtet. Der nicht wie er das Glück hatte, nur leicht verletzt gewesen zu sein. „Ich habe den Sarg meines besten Freundes auf den eigenen Schultern getragen“. Eliee Wakeem fällt es sichtlich schwer, über seinen ermordeten Freund zu sprechen, der von einem Scharfschützen auf dem Weg zur Kirche am Kopf tödlich verletzt wurde. In die Vergangenheit eintauchend berichtet er von dem wohl schlimmsten Erlebnis in seinem Leben. Etwas gedankenversunken und sichtlich angestrengt, die Fassung nicht zu verlieren, fängt er sich wieder und konzentriert sich auf ein freundlicheres Thema.

Träume wollen erfüllt werden, er möchte am regen Leben der intakten Gesellschaft Deutschlands teilnehmen, und das wird noch deutlicher, indem man ihn nach seinem Wochenplan fragt. Jeden Tag eine Aktivität in öffentlichen Vereinen, ambitioniertes Treiben in der freiwilligen Feuerwehr in Sonsbeck am Montag, Theaterchorprobe Niederrhein in Kevelaer am Dienstag, Tischtennis und Fußballverein am Mittwoch und Donnerstag und Geigenunterricht am Freitag. Selbst am Wochenende füllen Auftritte mit dem Kevelaerer Theaterchor oder Proben mit einem weiteren Chor in Köln mit arabischen Liedtexten, den Wochenplan. Seine Devise: „Gott hat uns einen Kopf gegeben damit wir ihn nutzen. Was ich kann, das muss ich machen!“. Uneingeschüchtert von der neuen Umgebung, begann Eliee Wakeem schon eine Woche nach Ankunft in Deutschland, sich den Pfadfindern in Sonsbeck anzuschließen. Eliee Wakeem versichert, dass er etwas zu Deutschland beitragen möchte. „Ich bin nicht hier um zu essen, zu trinken und zu schlafen. Ich will etwas Richtiges machen.“ Sein Lebenswille und die Energie, sich unter Leute zu mischen und ständig im sozialen Kontakt zu sein, treten in jedem Satz hervor. Neben all seinen Fähigkeiten, gilt jedoch dem Singen die größte Leidenschaft. In Syrien war er neun Jahre im Chor und leitete zwei Jahre lang einen Kinderchor. Nun fand er in Kevelaer die Möglichkeit, mit dem Singen im Chor Fuß zu fassen. Es habe ihn bei allem unterstützt, Kommunikation mit Deutschen sei wichtig, um die Sprache zu lernen. Wegen des dauerhaften Kontakts mit der Sprache, habe er seine Deutschprüfung auch mit der Bestnote bestanden. Mit HIlfe des Chors fiel es ihm auch viel leichter, sich am Niederrhein wohlzufühlen, sich als Teil der Gesellschaft zu identifizieren.