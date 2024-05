Heinz Köster jetzt 2. Vorsitzender SV Vynen-Marienbaum hat drei neue Ehrenmitglieder

Derweil wartet der SV Vyma weiter auf die Förderzusage vom Land NRW für das multifunktionale, 30x15 Meter große Kleinspielfeld, das auf der Sportanlage in Marienbaum gebaut werden soll. Rund 130.000 Euro müssen in die Hand genommen werden. 65 Prozent soll das Land übernehmen, den Rest stemmt der Sportverein. „Wir hoffen, dass uns bis spätestens Mitte Juli der Bescheid aus Düsseldorf vorliegt, damit wir im August mit den Erdarbeiten beginnen können. In der ersten Oktober-Hälfte soll das Spielfeld, auf dem sogar Kinoabende mit einer Leinwand stattfinden können, eröffnet werden“, sagt Henter.