Familie Lemkens stellt seit 50 Jahren den Vorsitzenden : In enger Verbundenheit zum SV Sonsbeck

Sonsbeck Vor einem halben Jahrhundert übernahm Willy Lemkens den Vorsitz. Sein Sohn Marc führt den Klub seit 2009. Am Samstag, 23. Juli, wird der Steuerberater 50. Er wünscht sich Geld für eine LED-Anzeigetafel für den Sonsbecker Sportpark.

Als Willy Lemkens zum Vorsitzenden des SV Sonsbeck gewählt wurde, war Willy Brandt Bundeskanzler. Von 1972 an bis zu seinem Tod Anfang November 2008 führte der Steuerberater den Klub. Sein Sohn Marc übernahm das Amt – seit 50 Jahren also ist der Name Lemkens eng mit der Entwicklung des SVS und der Platzanlage verbunden. In diesen Tagen ist die Zahl 50 für Marc Lemkens besonderes präsent. Der Vereinschef wird am Samstag, 23. Juli, ein halbes Jahrhundert alt. Passend dazu hatten ihn seine Eltern am Tag seiner Geburt vor genau 50 Jahren bei seinem Heimatverein angemeldet.