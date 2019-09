Fashion Boxx Sonsbeck : Wenn der Hotelsaal zum Laufsteg wird

Sonsbeck Die beiden Inhaberinnen der Sonsbecker „Fashion Boxx“, Susanne Kesseler und Frau Stoppelenburg, haben bei einer Modenschau vor 150 Gästen ihr Sortiment vorgestellt. Sie selbst und einige ihrer Stammkundinnen fungierten als Models.

„Fashion Boxx – we like it.“ So außergewöhnlich wie die Kundinnen am Eingang des Hauses mit der Anschrift „Copray 15“ in Sonsbeck begrüßt werden, so ungewöhnlich ist auch die Verkaufsstrategie, die Frauke Stoppelenburg und Susanne Kesseler betreiben. Mittwochs bieten die beiden ihren Kundinnen Zutritt zu ihrem Verkaufsraum, aber auch auf den Feierabendmärkten in Wesel und in Oberhausen sind Kesseler und Stoppelenburg mit ihrem Angebot anzutreffen. Seit etwas mehr als einem halben Jahr verkaufen die beiden Mode für Frauen jeden Alters.