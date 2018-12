Interview mit Superintendent Wefers : „Ich bin Theologe, kein Wahrsager“

Hans-Joachim Wefers will keine Vermutungen darüber anstellen, ob dem Antrag der Kirchengemeinde Straelen-Wachtendonk stattgegeben wird. Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Niederrhein Die evangelische Kirchengemeinde Straelen-Wachtendonk möchte dem Kirchenkreis Kleve beitreten. Ob es dazu kommt, ist aber noch unsicher.

Im neuen Jahr erhalten alle evangelischen 45 Kirchengemeinden in den Kirchenkreisen Kleve und Krefeld-Viersen Post von den jeweiligen Kreissynoden. Die Presbyterien werden um eine Stellungnahme zu einem Antrag der Kirchengemeinde Straelen-Wachtendonk gebeten. Diese möchte in den Kirchenkreis Kleve wechseln, zu dem auch Xanten-Mörmter und Sonsbeck gehören. Dazu muss zunächst die Basis gehört werden, sagt der Pfarrer Hans-Joachim Wefers aus Xanten, Superintendent des Kirchenkreises Kleve.

Herr Wefers, an der Tagesordnung ist solch ein Wechsel in der evangelischen Kirche im Rheinland offensichtlich nicht.

Hans-Joachim Wefers In der Tat, soweit wir es überblicken können, ist es ein eher seltener Ausnahmefall. 2016 ist aber zum Beispiel auch die Kirchengemeinde Kettwig vom Kirchenkreis Mülheim an der Ruhr in den Kirchenkreis Essen gewechselt. Ein solcher Wechsel ist grundsätzlich nach Artikel 96 der Kirchenordnung möglich.

Und der sieht vor…

Wefers …dass zunächst beide Synoden eine förmliche Anhörung aller einzelnen Presbyterien zu diesem Wechsel einleiten. Das ist inzwischen geschehen. Die Rückläufe aus den einzelnen Gemeinden werden dann gesichtet und den Sommersynoden im Jahr 2019 vorgelegt. Diese votieren dann – im Lichte der Ergebnisse der Anhörung – für oder gegen die Abgabe und Aufnahme dieser Kirchengemeinde. Erst danach vollzieht die Kirchenleitung in Düsseldorf die Entscheidung förmlich, sofern übereinstimmende Voten der Kreissynoden für den Wechsel vorliegen. Liegt diese Übereinstimmung nicht vor, gibt es auch keinen Wechsel.

Die Kirchengemeinde Straelen-Wachtendonk muss jedenfalls gewichtige Gründe für ihren Antrag haben.

Wefers Und das gleich auf mehreren Ebenen. Die Evangelische Kirchengemeinde Straelen-Wachtendonk ist vor über 175 Jahren von Kaldenkirchen her im heutigen Gemeindeteil Niederdorf entstanden. Daher rührt bis heute ihre Zugehörigkeit zum Kirchenkreis Krefeld-Viersen. Deshalb wurde in den vergangenen Jahrzehnten auch der Kontakt zu den Gemeinden Kaldenkirchen, Lobberich, Grefrath und Bracht-Breyell gepflegt; hauptsächlich aber nur auf der Ebene der Pfarrerinnen und Pfarrer. Gemeindlich, so heißt es im Antrag des Straelen-Wachtendonk-Presbyteriums, sei ,da nichts zusammengewachsen. Dafür ist die Autobahn 40 eine zu deutliche Grenze‘. Aber auch kommunal gibt es erhebliche Unterschiede. Die Kirchengemeinde Straelen-Wachtendonk gehört kommunal zum Kreis Kleve. Und: Die katholischen Gemeinden gehören zum Bistum Münster und nicht zu Aachen, wie bei den anderen.

Info Zur Person Hans-Joachim Wefers (60) ist Pfarrer in der Evangelischen Kirchengemeinde Xanten-Mörmter und leitet den Kirchenkreis Kleve mit seinen 19 Gemeinden und gut 23.500 Christen seit 2008.

Gute Nachbarschaft, so ist zu hören, pflegt die Kirchengemeinde dennoch.



Wefers In den vergangenen Jahren haben sich neue Möglichkeiten der pastoralen und gemeindlichen Zusammenarbeit mit den direkten Nachbargemeinden aufgetan, mit Kevelaer, Kerken, Issum und Geldern, die alle zum Kirchenkreis Kleve gehören. Dies erweitert im Zugehen auf frei werdende Pfarrstellen die Handlungsoptionen spürbar. In den nächsten Jahren gehen eine ganze Reihe von Pfarrern in den Ruhestand. Da müssen wir ohnehin überall über Verbundlösungen reden.

Hätte ein Zusammengehen auch finanzielle Folgen?

Wefers Die Kirchengemeinde Straelen-Wachtendonk hat errechnet, dass sie bei einem Wechsel 12.000 Euro weniger in ihrem Haushalt hätte. Auch das hat etwas mit dem Ortskirchenprinzip unserer Kirche zu tun. Die Kirchensteuereinnahmen stehen zunächst den einzelnen Gemeinden zu. Sie gibt dann Anteile an die übergeordneten Instanzen ab, unterstützen damit auch Diakonie und Jugendreferat. Gleichzeitig gibt es dann noch einen Finanzausgleich innerhalb der Gemeinden eines Kirchenkreises. In Summe sind die vergleichbaren Aufwendungen unseres Kirchenkreises mit derzeit 45.059 Gemeindegliedern in 19 Kirchengemeinden etwas höher als die im Kirchenkreis Krefeld-Viersen mit 105.000 Gemeindegliedern in 26 Gemeinden. Unsummen sind das nicht. Aber natürlich hat auch die Finanzfrage die Diskussionen der vergangenen vier, fünf Jahre über ein Wechsel mit beeinflusst.

Die Bedenken sind aber jetzt ausgeräumt?

Wefers Für uns ist der zahlenmäßigen Zuwachs von etwa 3100 Gemeindegliedern sicher kein Schaden, sondern ein Gewinn. Wir haben zudem schon über eine Staffelung nachgedacht. Aber da zitiere ich am besten aus dem Antrag aus dem Südkreis: ,Diese Minderung schmerzt, aber das Presbyterium hält sie für verkraftbar. Es tun sich aufgrund der regionalen Verhältnisse neue Möglichkeiten für die Zukunft der Pfarrdienstanteile für die Jahre ab 2021 oder dann ab 2026 auf. Auch zur besseren Vorbereitung dieser zukünftigen Entwicklungen dient dieser Kirchenkreiswechsel.‘

Da sollte dem Wechsel zum 1. Januar 2020 wohl nichts mehr im Wege stehen.