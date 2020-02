Sturmtief „Victoria“ in Xanten : Baum stürzt um, Dachziegel fallen vom Rathaus

Xanten Wegen des Sturms ist die Freiwillige Feuerwehr Xanten am Sonntag zu mehreren Einsätzen ausgerückt. Zuerst stürzte ein Baum um und ragte auf eine Straße, dann fielen Dachziegel vom Rathaus.

Ausläufer des Sturmtiefs „Victoria“ sind am Sonntag über NRW gefegt und hinterließen an vielen Orten Schäden, auch in Xanten: Die Freiwillige Feuerwehr musste deshalb am Nachmittag mit der Drehleiter ausrücken. An der Gelderner Straße (kurz vor der Kreuzung Trajanring und Augustusring) war ein Baum umgefallen, er ragte teilweise auf die Fahrbahn, wie Sprecher Philipp Schäfer berichtete. Ein weiterer Baum drohte umzufallen. Beide wurden entfernt. Die Straße war während der Arbeiten teilweise gesperrt.