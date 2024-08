Sturmschaden in Sonsbeck-Labbeck Bäume stürzen auf Marienbaumer Straße

Sonsbeck-Labbeck · Umgestürzte Bäume und abgeknickte Äste blockierten am Dienstagabend die Marienbaumer Straße in Labbeck. Die Gemeinde Sonsbeck lag am Randbereich der Gewitterzelle.

14.08.2024 , 13:14 Uhr

Rund zwei Stunden dauerte der Einsatz der Feuerwehreinheit Labbeck, um die Marienbaumer Straße wieder befahrbar zu machen. Foto: Feuerwehr

Die Ausläufer des Unwetters von Dienstagabend haben auch in Labbeck Spuren hinterlassen. Auf der Marienbaumer Straße sind mehrere Bäume ab- beziehungsweise umgeknickt. Die örtliche Feuerwehreinheit beseitigte den Schaden. Die Feuerwehr wurde gegen 20 Uhr zum alten Bahndamm an der Marienbaumer Straße alarmiert. Dort blockierten mehrere umgeknickte und ineinander verkeilte Bäume und Äste die Fahrbahn halbseitig. Zwölf Einsatzkräfte zerkleinerten Bäume und Äste mit einer Kettensäge und entfernten diese mit einem Greifzug. Für die rund zweistündigen Arbeiten musste die Straße voll gesperrt werden.

(beaw)