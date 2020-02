Einsatzbilanz in Xanten : Sturm Sabine weht Baum und Bauzäune um

Xanten Das Sturmtief Sabine hat auch in Xanten Spuren hinterlassen. Es blieb aber ruhiger als befürchtet.

Sturm Sabine ist über NRW gefegt. In Xanten musste die Freiwillige Feuerwehr am Sonntag zu zwei Einsätzen ausrücken, wie Sprecher Philipp Schäfer am Montag berichtete: Auf einem Privatgrundstück war ein Baum umgefallen, es drohte aber keine Gefahr, sodass die Feuerwehr nicht eingreifen musste. In der Innenstadt waren Bauzäune umgefallen und lagen auf einer Straße, sie mussten von der Feuerwehr entfernt werden, damit der Verkehr nicht gefährdet wurde.