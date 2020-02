Das Sturmtief Sabine zog am Sonntag und Montag über NRW. In mehreren Städten wurden in der Nacht Orkanböen gemessen. Durch Aachen und Wuppertal fegte Sabine mit 112 km/h. Es regnete ordentlich, in Xanten fiel auch etwas Schnee, wie sich am Morgen zeigte.

