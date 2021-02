Infrastruktur in Xanten : Nach Stromausfall: Kabelschaden soll repariert werden

Infrastruktur in Xanten

Schild an einem Umspannwerk (Symbolbild). Foto: dpa/Bernd Settnik

Xanten Ein defektes Erdkabel hat am Mittwochabend in Teilen der Stadt Xanten für ein bis zwei Stunden einen Stromausfall beschert. Auch der Rewe-Markt war betroffen.

Der Netzbetreiber Westnetz vermutet einen Kabelfehler als Ursache für den Stromausfall am Mittwochabend in Xanten. Der Schaden sollte am Donnerstag repariert werden, wie eine Sprecherin auf Anfrage sagte. Dafür müsse das Kabel ausgegraben werden. Damit sei eine Firma beauftragt worden. Als Ursache für den Kabelfehler kämen mehrere Möglichkeiten infrage, zum Beispiel könne Feuchtigkeit eingedrungen sein.