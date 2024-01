Baum kippte auf Leitung In Xanten fiel der Strom aus

In mehreren Xantener Ortsteilen ist am Dienstagvormittag gegen 10.10 Uhr der Strom ausgefallen. Wie das Versorgungsunternehmen Westnetz der Redaktion auf Nachfrage mitteilte, hat es eine Störung in der Xantener Umspannanlage gegeben, nachdem ein Baum auf einen Freileitung gestürzt war. Westnetz hat umgehend Techniker dorthin geschickt, die den Fehler beheben konnten. Gegen 10.45 Uhr war die Störung zumindest für große Teile des Xantener Stadtgebietes wieder behoben. Betroffen waren nach RP-Recherchen die Ortsteile Birten, Vynen, Wardt, Lüttingen, Marienbaum, Mörmter und Teile der Stadtmitte, aber auch Ginderich, Büderich und Teile von Labbeck und Menzelen.