Stromausfall in Xanten : Defekte Muffe war schuld

Xanten Der Netzbetreiber Westnetz hat die Ursache für den Stromausfall in einem Teil von Xanten ermittelt. Etwa eine Stunde lang am Freitag war die Elektrizität weg gewesen. Offenbar war auch ein Discounter davon betroffen.

Davon war offenbar auch Lidl betroffen: Vermutlich durch den Stromausfall sei die Sicherung einiger Kühlmöbel beschädigt worden, sodass die Temperatur gesunken sei, erklärte eine Sprecherin. Der Discounter habe deshalb am Samstag zeitweise keine gekühlten Produkte anbieten können. Das Problem sei mittlerweile behoben worden: „Seit heute Morgen erwartet die Kunden wieder wie gewohnt das vollständige Sortiment“, erklärte die Sprecherin am Montagnachmittag. Am Wochenende hatten sich Kunden auf Facebook beklagt, dass die Kühlregale am Samstag leer gewesen seien.