Störung am Samstagabend Stromausfall in Teilen von Xanten

Teile von Xanten waren am Samstagabend kurzzeitig ohne Strom. Auf der Internetseite Störungsauskunft.de berichteten zahlreiche Nutzer davon, dass bei ihnen gegen 19.45 Uhr der Strom ausgefallen sei. 30 Meldungen sind für Straßenzüge in Xanten, zudem 16 Meldungen für die Ortschaft Birten eingegangen. Laut Angaben von Anwohnern sollen auch die Ampelanlagen ausgefallen sein. Unbestätigten Informationen der Redaktion zufolge soll der Stromausfall aufgrund einer Mittelspannungsstörung erfolgt sein. Eine offizielle Auskunft der Westenergie GmbH, die das Stromverteilnetz betreibt, konnte am Wochenende nicht gegeben werden. Westenergie teilte dort jedoch mit, dass der Stromausfall behoben sei. Tatsächlich war am Samstagabend nach gut 30 Minuten der Strom wieder da.