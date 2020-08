Energieversorgung in Xanten : Stromausfall in Marienbaum – Ursache unklar

Xanten Ein Großteil des Xantener Ortsteils Marienbaum war am Nachmittag gut eine Stunde ohne Strom. Die Ursache der Störung war zunächst nicht bekannt. Die Prüfung durch den Versorger lief am Nachmittag noch.

Fast der komplette Ortsteil Marienbaum war am Donnerstagnachmittag eine Stunde lang ohne Strom. Um 14.08 Uhr, so eine Sprecherin von Westnetz, standen in den betroffenen Haushalten sämtliche elektrische Gerätschaften still, nichts ging mehr. Der Versorger brauchte eine knappe Stunde, um durch Umschaltungen die Ortschaft wieder mit Elektrizität zu versorgen. Kurz vor 16 Uhr seien die letzten Haushalte wieder am Netz gewesen, erklärte die Sprecherin. Zur Sicherung der Versorgung war auch ein mobiles Aggregat im Einsatz. Die Ursache für die Störung war am Abend noch nicht bekannt. Die Vermutung, dass die Arbeiten an der B 57 dafür verantwortlich waren, bestätigte sich nicht. Der Messwagen, der für die Verortung der Störung notwendig ist, war am Nachmittag noch in Rheinberg gebunden gewesen, so dass die Ursache erst später ausgemacht werden konnte, wie die Sprecherin erklärte. Westnetz ist nach eigenen Angaben einer der größten Verteilnetzbetreiber in Deutschland. Das Unternehmen ist eine Tochter von Innogy.