Workshop im Garten von St. Bernardin in Sonsbeck Unterricht auf der Streuobstwiese

„Die Workshops“, so Ute Neu, sollen eine Vorstufe für eventuell geförderte Projekte sein. Der nächste Workshop findet im Oktober auf der Streuobstwiese in Alpen statt. Wer Fragen hierzu habe, könne sich jederzeit an Isabel Opdemom vom Leader-Regionalmanagement im Sonsbecker Rathaus wenden. Dies sei unter Telefon 02838 36148 oder per E-Mail an leader-niederrhein@sonsbeck.de möglich. Die Zahl der Teilnehmenden sei aus logistischen Gründen begrenzt.