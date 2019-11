Streit in Xantener CDU : Melters legt Ingendahl Rückzug nahe

Xanten Der Alt-Bürgermeister schaltet sich mit Ex-Fraktionschef Gundlach in die Debatte um den Bürgermeisterkandidaten der Christdemokraten ein.

Nachdem in der Xantener CDU der Streit um die Bürgermeisterkandidatur für die Kommunalwahl 2020 eskaliert ist, sprechen sich zwei prominente Christdemokraten für Bürgermeister Thomas Görtz und gegen Herausforderer Daniel Ingendahl aus. Wenn die Partei nicht weiter an Zustimmung bei den Wählern verlieren wolle, müsse sie geschlossen auftreten, fordern Alfred Melters und Heinrich Gundlach in einem Brief an die Mitglieder des Stadtverbandes, der unserer Redaktion vorliegt. „Dies ist nur dann möglich, wenn wir uns als Partei geschlossen hinter unseren Bürgermeister stellen.“ Melters war früher Bürgermeister, Gundlach lange Zeit CDU-Fraktionsvorsitzender in Xanten.

Die Christdemokraten sollen Ende November ihren Bürgermeisterkandidaten bestimmen. Vorher stellen sich Görtz und Ingendahl auf drei Podiumsdiskussionen den Fragen von Bürgern, auch Nicht-Mitglieder sind eingeladen. Das erste Rede-Duell ist am Dienstag, 5. November, im Hotel Neumaier und beginnt um 19.30 Uhr. Ingendahl steht in der Kritik, weil er in der mutmaßlichen Schmiergeldaffäre um den städtischen Dienstleistungsbetrieb Xanten (DBX) einen Unternehmer in einem zivilrechtlichen Verfahren gegen die Stadt vertritt. Ein Teil des Fraktionsvorstands distanzierte sich deshalb von ihm. Das kritisierte der Stadtverbandsvorsitzende Tanko Scholten. Ingendahl selbst sagte dazu, dass der Unternehmer schon seit mehr als einem Jahr sein Mandant sei und er das Mandat niederlegen werde, sollte er Bürgermeisterkandidat der CDU werden.