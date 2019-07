Straßenumbau in Xanten : Verkehrschaos bleibt in erster Woche der B 57-Sanierung aus

Seit einer Woche laufen die Arbeiten an der Bundesstraße 57 in Xanten (Archiv). Foto: RP/Markus Werning

Xanten Die erste Woche der Sanierung der B 57 ist geschafft. Günther Berkels vom Landesbetrieb Straßen NRW und Wilfried Meyer, Chef des Freizeitzentrums Xanten (FZX), sind recht zufrieden. Größere Verkehrsprobleme oder Zufahrtstaus zum Freibad in Wardt hat es nicht gegeben.

Von Peter Kummer

„Nur am Montag war es etwas rüselig“, so Berkels. Haariger wird es vermutlich gegen Ende der Sommerferien werden, wenn ein Straßenabschnitt zwischen Lüttingen und Bankscher Weg tagsüber komplett gesperrt wird. Straßen NRW will die Fahrbahndecke abfräsen und neu teeren.

Die Arbeiten in dem Xantener Teil der Bundesstraße dauern noch bis November an und enden mit dem Bau einer Verkehrsinsel am Mölleweg. Aber künftig wird es hier vermutlich immer wieder zu Arbeiten kommen, wenn neue Bodenwellen die vor zehn Jahren aufgebrachte Fahrbahndecke nach oben wölben. „Weitere Schäden sind nicht ausgeschlossen“, befürchtet Berkels. Ursache ist seiner Einschätzung nach der Unterbau.

FZX-Chef Wilfried Meyer sieht die zurückliegende Woche mit gemischten Gefühlen. Das Wetter war mäßig, sodass nur bis zu 500 Gäste das Freibad aufgesucht haben. Weniger Gäste, aber auch kein Verkehrschaos. „Die Verkehrsregelung mit der Umleitung über Bankscher Weg und Bruckend ist in beide Richtungen kein Problem“, sagt Meyer. Etwas umständlich sei hingegen, weil mit kleineren Umwegen verbunden, die Anfahrt aus Sonsbeck.