Sperrungen für Bauarbeiten : Radwege an K 20 in Sonsbeck-Hamb werden saniert

Radwege an K 20 in Sonsbeck-Hamb werden saniert

Sowohl Autofahrer als auch Fußgänger und Radfahrer müssen sich in den kommenden Wochen auf Verkehrseinschränkungen auf der K 20 in Hamb einstellen (Symbolfoto). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Sonsbeck Für die mehr als zwei Monate dauernden Bauarbeiten sind Straßensperrungen nötig. Der Kreis Wesel will eine Einbahnregelung und Umleitungen einrichten.

Der Kreis Wesel führt von Montag, 21. März, bis voraussichtlich zum 13. Mai in mehreren Abschnitten Radwegsanierungsarbeiten auf den Straßen Am Hülshof (K 20), Hamber Dyck (K 20), Hamber Straße (K 20) und Thorenstraße (K 20) in Sonsbeck-Hamb durch. Der Sanierungsbereich erstreckt sich von der Straße Zitterhuck (L 362) bis zur Bönninghardter Straße (L 491). Die Arbeiten erfolgen in den einzelnen Abschnitten unter Vollsperrung des Geh- und Radwegs und halbseitiger Sperrung der Fahrbahn mit einer Einbahnstraßenregelung. Die einmündenden Straßen sowie Grundstücke sollen weitgehend befahrbar bleiben, teilt der Kreis mit. Die Durchfahrt in Richtung Veen entfällt. Dafür wird eine Umleitung über die L 362, L 480 und L 491 eingerichtet. Zu Fuß oder per Rad ist das jeweilige Baufeld nicht passierbar. Umleitungen werden eingerichtet. Die betroffenen Anlieger erhalten ein Info-Schreiben.