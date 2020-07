Straßensperrung in Marienbaum : Vierter Bauabschnitt an B 57 beginnt

An der B 57 in Marienbaum wird die Fahrbahn erneuert (Archivfoto). Foto: RP/Markus Werning

Xanten-Marienbaum Der Landesbetrieb Straßen NRW startet am Samstag, 1. August, mit dem vierten Bauabschnitt an der Bundesstraße 57 in Marienbaum.

Im Zuge der Fahrbahnsanierung an der B 57 wird als nächstes zwischen der Vynener Straße und der Emil-Underbergstraße gearbeitet und das Teilstück vollständig gesperrt. Es besteht keine Verbindung von der L5 Uedemer Straße zur B 57. Die bestehende Umleitung über Vynen zurück zur Bundesstraße ist weiterhin zu nutzen. Die Arbeiten dauern bis Ende September.

Wie berichtet, wird die auf einer Länge von 1,5 Kilometern durch Marienbaum führende Bundesstraße in fünf Abschnitten saniert. Parallel dazu plant die Stadt den Austausch der Straßenlaternen. Jeder Abschnitt wird für die Dauer der Arbeiten tagsüber von 7 bis 18 Uhr voll gesperrt. Erst am Abend und für die Nacht wird eine Einbahnstraße in Richtung Norden/Kalkar eingerichtet. Die Kosten für die Sanierung belaufen sich auf rund Rund 1,8 Millionen Euro.

(beaw)