Straßensanierung in Xanten : B 57: Verkehrsbehinderungen ab Montag

Xanten Die Sanierung beginnt ab dem Bataverkreisel in Richtung Lüttingen. Zeitweise sind Abschnitte voll gesperrt.

Die Arbeiten starten ab Bataverkreisel in Richtung Bankscher Weg. Der Kreisverkehr selbst wird zurückgebaut. Immer wieder hatten Fahrer, vor allem von Lastwagen, die Kurve zu eng genommen und waren an den hochgezogenen Randsteinen des Kreisverkehrs entlanggeschrammt.

In der letzten Ferienwoche, also vermutlich ab 19. August, schließt sich die Sanierung zwischen Bankscher Weg und Salmstraße an. Hürter: „Für die Fräs- und Deckenbauarbeiten wird die B 57 tagsüber voll gesperrt.“ Der Durchgangsverkehr wird über Augustusring und Trajanstraße umgeleitet. In den Abend- und Nachtstunden regelt eine Ampel den Verkehr einspurig durch die Baustelle.