Mit dem neuen Jahr Gebühr für Straßenreinigung in Xanten steigt

Mit dem neuen Jahr ist eine neue Satzung über die Straßenreinigungsgebühren in Xanten in Kraft getreten. Sie war im Dezember vom Stadtrat beschlossen und anschließend von der Verwaltung im Amtsblatt veröffentlicht worden. Demnach steigt die Gebühr für die Straßenreinigung von 0,77 Euro auf 1,04 Euro pro laufenden Frontmeter. Zu bezahlen ist sie von Bürgerinnen und Bürgern, deren Grundstück durch eine der im Teil II oder Teil III der Satzung genannten Straßen erschlossen ist. Dabei handelt es sich um Straßen, die von der Stadt oder vom Dienstleistungsbetrieb gereinigt werden. Aufgelistet sind sie in der Straßenreinigungssatzung. Die Höhe der Gebühr steht in einer weiteren Satzung. Beide sind auf der Homepage der Stadt Xanten zu finden.