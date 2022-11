Xantens Rat soll neu abstimmen Stadt stellt Nachtabschaltung der Straßenlaternen infrage

Die Politik in Xanten wird noch einmal darüber abstimmen, ob die Stadt die Straßenlaternen nachts zwischen 0.30 und 4.30 Uhr ausschaltet, um Strom zu sparen. Obwohl der Stadtrat dazu bereits Ende September eine Entscheidung getroffen hat, bittet die Verwaltung das Gremium um eine erneute Beratung und Beschlussfassung. Sie begründet ihr Vorgehen mit einem Schreiben der Kreispolizeibehörde vom 4. Oktober 2022, das am 13. Oktober im Rathaus eingegangen ist, also zwei Wochen nach dem Beschluss des Stadtrats.