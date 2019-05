Umstrittene Straßenausbaubeiträge : Xantens Bürgermeister drängt auf baldige Lösung

Xanten In Xanten müssen Anlieger vorerst nicht für den Straßenausbau zahlen. Bis Ende des Jahres sind die Zahlungen ausgesetzt worden, um auf eine Entscheidung der Landesregierung zu warten. In Düsseldorf machte sich Bürgermeister Görtz für eine baldige Klärung stark.

In der Debatte um die Straßenausbaubeiträge drängt Bürgermeister Thomas Görtz auf eine schnelle Lösung. Er habe direkt am Tag nach der vergangenen Ratssitzung das Gespräch mit Marcus Optendrenk gesucht, sagte Görtz. Der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Fraktion im Landtag habe angekündigt, dass die Landesregierung eine Lösung bis Jahresende anstrebe. „Die Koalition spürt den Druck der Kommunen“, sagte Görtz.

In NRW werden Grundstückseigentümer zur Finanzierung von Straßenbau-Arbeiten herangezogen. Nicht selten führt das zu Rechnungen fünfstelliger Höhe. Viele Menschen fordern deshalb die Abschaffung der Beiträge. Der Steuerzahlerbund sammelte dafür schon mehr als 460.000 Unterschriften. Der Xantener Rat beschloss am Dienstag eine Aussetzung der Beiträge bis Jahresende, um eine Neuregelung durch den Landtag abzuwarten. Das hatte Görtz vorgeschlagen, nachdem Bürger das in einem Antrag gefordert hatten.