Nach einem Antrag der CDU Birten : Zur Wassermühle erhält Tempo-30-Markierung

Xanten Damit sollen Autofahrer auf die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Straße hingewiesen werden.

Die wichtigsten Gründe für diese Vorschläge seien der Übergang am Kindergarten 30 Meter entfernt, das Fehlen eines Bürgersteigs und die von vielen Schulkindern genutzte Bushaltestelle, hatte die CDU argumentiert. Wegen eines stumpfen Abbiegewinkels würden in der Einmündung viele Autos zu schnell fahren. Fahrer aus der Gegenrichtung müssten in einem spitzen Winkel abbiegen und würden so häufig die Gegenfahrbahn schneiden. „Erschwerend kommt hinzu, dass dort teilweise sowohl der Bus- als auch der Lieferverkehr sowie die Landwirtschaft mit großen Fahrzeugen viel Platz zum Abbiegen benötigen“, führte die CDU an. So würden gefährliche Situationen entstehen.